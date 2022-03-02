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США закрыли небо для российских самолетов

Ольга ГлущенкоСреда, 2 марта 2022, 04:15
Джо Байден, скриншот видео

Президент США объявил, что США закрывают воздушное пространство для российских самолетов.

Источник: выступление Байдена, трансляция Голоса Америки

Прямая речь: "Мы закрываем воздушное пространство для всех российских перелетов".

"Путин сейчас изолирован от мира, больше, чем когда-либо".

Детали: Байден в своем выступлении напомнил, что президент РФ начал войну против Украины.

При этом президент США дважды повторил, что "Путин просчитался": и в отношении народа Украины, который всеми силами защищает Отчизну, и в отношении ООН и НАТО, кторые едины в своей позиции и действиях.

Байден напомнил о санкциях, применяемых против Путина и России во всем мире.

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Темы: США
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