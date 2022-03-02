США закрыли небо для российских самолетов
Среда, 2 марта 2022, 04:15
Президент США объявил, что США закрывают воздушное пространство для российских самолетов.
Источник: выступление Байдена, трансляция Голоса Америки
Прямая речь: "Мы закрываем воздушное пространство для всех российских перелетов".
"Путин сейчас изолирован от мира, больше, чем когда-либо".
Детали: Байден в своем выступлении напомнил, что президент РФ начал войну против Украины.
При этом президент США дважды повторил, что "Путин просчитался": и в отношении народа Украины, который всеми силами защищает Отчизну, и в отношении ООН и НАТО, кторые едины в своей позиции и действиях.
Байден напомнил о санкциях, применяемых против Путина и России во всем мире.
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