США закрыли небо для российских самолетов

Президент США объявил, что США закрывают воздушное пространство для российских самолетов.

Источник: выступление Байдена, трансляция Голоса Америки

Прямая речь: "Мы закрываем воздушное пространство для всех российских перелетов".

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"Путин сейчас изолирован от мира, больше, чем когда-либо".

Детали: Байден в своем выступлении напомнил, что президент РФ начал войну против Украины.

При этом президент США дважды повторил, что "Путин просчитался": и в отношении народа Украины, который всеми силами защищает Отчизну, и в отношении ООН и НАТО, кторые едины в своей позиции и действиях.

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Байден напомнил о санкциях, применяемых против Путина и России во всем мире.