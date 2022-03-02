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Австрия предоставит Украине горючее, шлемы и бронежилеты

Ирина БалачукСреда, 2 марта 2022, 03:30
Австрия предоставит Украине горючее, шлемы и бронежилеты
Фото с Facebook Химинца

Федеральное правительство Австрии предоставит Украине горючее, шлемы, бронежилеты и отправит гуманитарные грузы.

Источник: посол Украины в Австрии Василий Химинец после встречи с главой правительства Австрии в Facebook

Прямая речь Химинца: "Встретился с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. Получил заверение, что Австрия на стороне Украины и будет продолжать оказывать поддержку и практическую помощь мужественному украинскому народу.

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Среди последних решений Федерального правительства: помощь горючим, предоставление шлемов и бронежилетов, гуманитарные грузы".

Темы: АвстрияУкраинавойна
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