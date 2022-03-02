Австрия предоставит Украине горючее, шлемы и бронежилеты
Среда, 2 марта 2022, 04:30
Федеральное правительство Австрии предоставит Украине горючее, шлемы, бронежилеты и отправит гуманитарные грузы.
Источник: посол Украины в Австрии Василий Химинец после встречи с главой правительства Австрии в Facebook
Прямая речь Химинца: "Встретился с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. Получил заверение, что Австрия на стороне Украины и будет продолжать оказывать поддержку и практическую помощь мужественному украинскому народу.
Среди последних решений Федерального правительства: помощь горючим, предоставление шлемов и бронежилетов, гуманитарные грузы".
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