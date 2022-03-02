Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Boeing прекращает обслуживание российских авиакомпаний, а Аmerican Еxpress – сотрудничество с банками

Ирина БалачукСреда, 2 марта 2022, 04:02
Boeing прекращает обслуживание российских авиакомпаний, а Аmerican Еxpress – сотрудничество с банками
Боинг 737 российского Аэрофлота. Фото Getty Images

Американский авиационный гигант Boeing сообщил, что прекращает поддержку российских авиакомпаний и операции в Москве из-за вторжения России в Украину.

Источник: NDTV со ссылкой на представителя компании Boeing, РИА Новости

Прямая речь представителя Boeing: "Мы приостановили основные операции в Москве и закрыли наш офис в Киеве".

Реклама:

Детали: В компании уточнили, что приостанавливаем предоставление запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний.

В Boeing подчеркнули: поскольку война продолжается, команда сосредоточена на обеспечении безопасности своих работников в регионе.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" использует самолеты Boeing 737 и 777.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщают РИА Новости, американская финансовая компания Аmerican Еxpress также объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками.

Предыстория: 

  • 28 февраля "Аэрофлот" объявил о прекращении полетов в Европу из-за ограничений воздушного пространства европейскими странами.
  • 27 февраля Евросоюз полностью закрыл авиапространство для России. Запрет распространяется на самолеты российских компаний и зарегистрированные или контролируемые в РФ.

Темы: Росcиявойнаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: