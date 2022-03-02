Boeing прекращает обслуживание российских авиакомпаний, а Аmerican Еxpress – сотрудничество с банками
Американский авиационный гигант Boeing сообщил, что прекращает поддержку российских авиакомпаний и операции в Москве из-за вторжения России в Украину.
Источник: NDTV со ссылкой на представителя компании Boeing, РИА Новости
Прямая речь представителя Boeing: "Мы приостановили основные операции в Москве и закрыли наш офис в Киеве".
Детали: В компании уточнили, что приостанавливаем предоставление запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний.
В Boeing подчеркнули: поскольку война продолжается, команда сосредоточена на обеспечении безопасности своих работников в регионе.
Российская авиакомпания "Аэрофлот" использует самолеты Boeing 737 и 777.
Как сообщают РИА Новости, американская финансовая компания Аmerican Еxpress также объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками.
Предыстория:
- 28 февраля "Аэрофлот" объявил о прекращении полетов в Европу из-за ограничений воздушного пространства европейскими странами.
- 27 февраля Евросоюз полностью закрыл авиапространство для России. Запрет распространяется на самолеты российских компаний и зарегистрированные или контролируемые в РФ.