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Boeing прекращает обслуживание российских авиакомпаний, а Аmerican Еxpress – сотрудничество с банками

Ирина БалачукСреда, 2 марта 2022, 05:02
Боинг 737 российского Аэрофлота. Фото Getty Images

Американский авиационный гигант Boeing сообщил, что прекращает поддержку российских авиакомпаний и операции в Москве из-за вторжения России в Украину.

Источник: NDTV со ссылкой на представителя компании Boeing, РИА Новости

Прямая речь представителя Boeing: "Мы приостановили основные операции в Москве и закрыли наш офис в Киеве".

Детали: В компании уточнили, что приостанавливаем предоставление запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний.

В Boeing подчеркнули: поскольку война продолжается, команда сосредоточена на обеспечении безопасности своих работников в регионе.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" использует самолеты Boeing 737 и 777.

Как сообщают РИА Новости, американская финансовая компания Аmerican Еxpress также объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками.

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Предыстория: 

  • 28 февраля "Аэрофлот" объявил о прекращении полетов в Европу из-за ограничений воздушного пространства европейскими странами.
  • 27 февраля Евросоюз полностью закрыл авиапространство для России. Запрет распространяется на самолеты российских компаний и зарегистрированные или контролируемые в РФ.

Темы: Росcиявойнаавиа
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