Boeing прекращает обслуживание российских авиакомпаний, а Аmerican Еxpress – сотрудничество с банками

Американский авиационный гигант Boeing сообщил, что прекращает поддержку российских авиакомпаний и операции в Москве из-за вторжения России в Украину.

Источник: NDTV со ссылкой на представителя компании Boeing, РИА Новости

Прямая речь представителя Boeing: "Мы приостановили основные операции в Москве и закрыли наш офис в Киеве".

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Детали: В компании уточнили, что приостанавливаем предоставление запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний.

В Boeing подчеркнули: поскольку война продолжается, команда сосредоточена на обеспечении безопасности своих работников в регионе.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" использует самолеты Boeing 737 и 777.

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Как сообщают РИА Новости, американская финансовая компания Аmerican Еxpress также объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками.

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