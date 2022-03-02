Канада намерена отменить визы для беженцев из Украины
Среда, 2 марта 2022, 05:41
В Канаде постоянный комитет парламента Канады по иммиграции проголосовал за отмену виз для беженцев из Украины.
Источник: Укринформ
Детали: Большинство членов комитета поддержали проект постановления, хотя депутаты от Либеральной партии проголосовали против.
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После одобрения профильным комитетом проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.