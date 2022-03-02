Япония введет санкции против Беларуси на этой неделе – премьер

Япония введет санкции в отношении Беларуси из-за российской войны в Украины уже на этой неделе.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду

Прямая речь Кисиды на слушаниях в парламенте: "Это должно быть осуществлено в течение этой недели".

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Детали: Премьер объяснил, что Япония решила "принять санкционные меры против отдельных лиц, включая президента Александра Лукашенко, а также юридических лиц, и осуществить меры экспортного контроля", "учитывая причастность Беларуси" к российской военной агрессии против Украины.