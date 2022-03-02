Враг пытается подойти к Киеву и наступать по всем направлениям, но повсюду несет потери – Генштаб

Уничтоженная техника врага. Фото с Тelegram Центра противодействия дезинформации при СНБО

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно Генштаб ВСУ: "Продолжаются седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению.

Не преуспевая в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины сопротивляется.

Оккупанты несут потери по всем направлениям".

Детали: На Подольском направлении противник силами 13 батальонных тактических групп (БТГр – ред.) пытается продолжить наступление на рубеж Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева, чтобы блокировать столицу с северного и северо-западного направлений.

На Северском направлении до 17 БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчиков остановили в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев.

На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Перемога, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал.

В Житомирской области находится до 3 БТГр из состава 5 общевойсковой армии РФ.

Вражеские войска силами до 2 БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм. Захватчик понес потери. Его остановили в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До 2 БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Червоное Поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

В Генштабе подчеркнули, что моральный дух противника и их воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск.