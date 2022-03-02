Москва: Полиция задержала детей, пришедших с плакатами "Нет войне" к посольству Украины

В Москве полиция задержала двух женщин и их маленьких детей, когда они пришли возложить цветы к посольству Украины, держа плакаты против войны.

Источник: старший научный сотрудник в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александра Архипова в FB, Meduza

Дословно: "Екатерина Завизион и ее подруга Ольга Альтер и их дети (София Гладкова 7 лет, Лиза Гладкова 11 лет, Гоша Петров 11 лет, Матвей Петров 9 лет и Давид Петров 7 лет), 1 марта пошли возложить цветы к посольству Украины.

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Дети нарисовали плакат и отправились с ними. Всех их задержала полиция, сначала держали в автозаке, затем привезли в ОВД Пресненское".

Alexandra Arkhipova

Alexandra Arkhipova

Alexandra Arkhipova

Детали: Стало известно, что их всех (и детей тоже) решили оставить в ОВД на ночь. Архипова написала, что у родителей отобрали телефоны и угрожали лишить родительских прав. По словам Архиповой, всех отпустили, но "впереди суд, штрафы".