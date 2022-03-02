Жители Баштанки отобрали у врага и сожгли комплекс "Панцирь-С" – Филатов
Среда, 2 марта 2022, 08:34
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что жители Баштанки на Николаевщине отобрали у врага и сожгли "хваленый комплекс "Панцирь-С".
Источник: Филатов в Телеграмм
Прямая речь: "Колхозники из Баштанки, сами того не понимая, отжали и сожгли новейший хваленый комплекс "Панцирь-С" стоимостью 15 миллионов долларов.
"Народ-победитель" разбегался по украинским полям, как крысы".
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