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Защитники на одной БМП захватили 6 российских танков под Харьковом – журналист

Ирина БалачукСреда, 2 марта 2022, 07:34
Защитники на одной БМП захватили 6 российских танков под Харьковом – журналист
ФОТО с FACEBOOK БУТУСОВА 

Один батальон ВСУ на одном БМП-2 и с одним ПТРК Джавелин захватил сразу 6 российских танков в бою под Харьковом, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Источник: Бутусов в Facebook

Прямая речь Бутусова: "Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу 6 (ШЕСТЬ) новейших российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, которой командует полковник Денис Курило (но командовать ему осталось недолго, на своём ютуб-канале я раскрою обстоятельства его постыдного бегства и разгрома двух БТГр 200-й бригады одним, подчеркиваю, одним батальоном ВСУ на БМП-2 и с одним ПТРК Джавелин)". 

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Фото с Facebook Бутусова 

Детали: По словам Бутусова, хозяйственный комбат батальона все танки забрал – и скоро в составе "нашего батальона появится внештатная танковая рота на новейшей российской технике с минимальным пробегом". Также наши воины захватили российский топливозаправщик. 

 
Фото с Facebook Бутусова 

Журналист отметил, что российские танки вооружены новейшими подкалиберными и управляемыми снарядами, которые защитники будут "применять по остаткам той самой несчастливой 200-й бригады".

 

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Темы: Харьковвойна
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