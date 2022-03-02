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В Харькове – ракетные удары по зданию главного управления Нацполиции и СБУ

Среда, 2 марта 2022, 08:05

В Харькове российские захватчики нанесли удар по зданию областного ГУ ЧП и СБУ.

Источник: Советник министра МВД Антон Геращенко в Телеграмм, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Роман Семенуха, ГСЧС

Прямая речь Семенухи: "Попали также в соседний дом. Там жилой. Разрушения ужасны".

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Прямая речь Геращенко: "Только что в Харькове был нанесен удар по зданию областного Управления полиции".

Дословно ГСЧС: "В результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара".

Детали: Геращенко также сообщил, что "горит здание социологического факультета Национального университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УМВД".

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Другой источник в харьковских властях предполагает, что мишенью ударов может быть губернатор и вся властная верхушка.

"Сегодня там должно было быть совещание у губернатора. И есть ракетный удар. Вчера в ОГА также ударили ракеты как раз перед совещанием руководства у головы", - отметил источник.

Темы: Харьковвойна
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