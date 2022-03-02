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Враг на Сумщине несет огромные потери: десятки танков, БТРов и "Градов" всего за 2 дня

Ирина БалачукСреда, 2 марта 2022, 09:02
Враг на Сумщине несет огромные потери: десятки танков, БТРов и Градов всего за 2 дня
Уничтоженная техника врага. Фото из Telegram Дмитрия Живицкого

Только за двое суток в Сумской области уничтожили сотни единиц вражеской техники, среди которой десятки российских танков, "Градов", БМП, а также "Буки" и "Искандеры".

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Благодаря ударам Байрактаров вот такие наши с вами победы: в ночь с 28.02 на 01.03 остановили и обезвредили колонны техники, в составе которых были: 60 танков, 4 "Бука", до 10 САУ – локация: с. Боровеньки, около 20 САУ, 20 БМП и 15 "Градов" – локация: Лебединщина, вблизи с. Московский Бобрик".

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Детали: В Ахтырском районе возле н.п. Шевченко уничтожили около 100 единиц техники оккупанта, которая стояла вдоль дороги, и еще около 100 единиц танков и БТР между селами Довжик и Чупаховка.

Утром 1 марта в Ахтырском районе остановили колонну, в которой было около 80 единиц техники, из них 4 "Искандера". Вечером 1 марта обезвредили стоянку у с. Пустовойтовка Роменского района – около 80 единиц, из них половина – "Грады".

Живицкий поблагодарил всех украинцев, которые следят за перемещением вражеской техники на своей местности и передают это местным властям или защитникам.

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Темы: Сумская областьвойна
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