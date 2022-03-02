Зеленский призвал страны присоединяться к антипутинской коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны не оставаться нейтральными и присоединяться к антивоенной коалиции.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "За это время мы объединили Евросоюз уже на новом уровне. Выше формального. Высшего межгосударственного…

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За шесть дней войны – как тридцать лет. Поэтому Евросоюз и отвечает нам "да".

Мы приступили к специальной ускоренной процедуре присоединения.

Наши дипломаты и наши друзья объединяют мир ради Украины и мира еще больше. Нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против российских олигархов, должностных лиц, против самого государства и компаний. Еще раз: нейтральная Швейцария!

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Чего тогда ждут некоторые другие страны? К нашей антивоенной коалиции присоединились те страны, на которых Москва еще неделю назад рассчитывала. Это чрезвычайный результат.

Теперь нельзя оставаться нейтральными!"

Детали: Зеленский также отметил, что Россия за это время несет глобальные потери: флаг РФ запрещен на спортивных соревнованиях, для россиян будет закрыта современная культура, российские банки отключают от глобальной системы.

Президент напомнил, что "российские матери теряют детей в совершенно чужой для них стране". Зеленский напомнил, что за 6 дней войны в Украине убиты 6 тысяч российских захватчиков.