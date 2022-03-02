Враг снова подошел колонной к крупнейшей АЭС в Украине
Среда, 2 марта 2022, 10:19
Военная техника российской армии снова выдвигалась в сторону города Энергодара, где расположена крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция.
Источник: Telegram мэра Дмитрия Орлова.
Дословно: "Прямо сейчас враг снова подъехал к Энергодару. Обращаемся ко всем – оперативно подходите на блокпост, мы их не упустим вместе! Ждем всех!"
Позже Орлов сообщил, что состоялся разговор с представителями российских военных, и те отошли, чтобы доложить своему командованию.
Детали: По словам мэра, ночь в городе прошла спокойно, никаких сражений не было.
Антон Геращенко опубликовал фото из блокпоста в Энергодаре.
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