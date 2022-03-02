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Враг снова подошел колонной к крупнейшей АЭС в Украине

Среда, 2 марта 2022, 10:19

Военная техника российской армии снова выдвигалась в сторону города Энергодара, где расположена крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция.

Источник: Telegram мэра Дмитрия Орлова.

Дословно: "Прямо сейчас враг снова подъехал к Энергодару. Обращаемся ко всем – оперативно подходите на блокпост, мы их не упустим вместе! Ждем всех!"

Позже Орлов сообщил, что состоялся разговор с представителями российских военных, и те отошли, чтобы доложить своему командованию.

Детали: По словам мэра, ночь в городе прошла спокойно, никаких сражений не было.

Антон Геращенко опубликовал фото из блокпоста в Энергодаре.

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Темы: энергетикавойна
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