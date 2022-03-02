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Мэр Мариуполя о российских обстрелах: уже 12 часов город "утюжат" без остановки

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 10:37

Российские оккупационные войска непрерывно обстреливают Мариуполь из различного оружия уже в течение 12 часов:

Источик: мэр Мариуполя Вадим Бойченко в совместном эфире телеканалов.

Прямая речь: "Нас утюжат без остановки уже на протяжении 12 часов. Рашистско-фашистские войска сравнивает мой родной город с землей".

Детали: По словам Бойченко, имеют место тотальные разрушения жилой инфраструктуры.

Есть погибшие, и раненые, но их не могут забрать с улиц, домов и квартир из-за продолжающихся обстрелов.

В то же время мэр поблагодарил Вооруженные силы, Нацгвардию и всех защитников города, которые держат оборону.

Темы: войнаМариуполь
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