Мэр Мариуполя о российских обстрелах: уже 12 часов город "утюжат" без остановки
Среда, 2 марта 2022, 10:37
Российские оккупационные войска непрерывно обстреливают Мариуполь из различного оружия уже в течение 12 часов:
Источик: мэр Мариуполя Вадим Бойченко в совместном эфире телеканалов.
Прямая речь: "Нас утюжат без остановки уже на протяжении 12 часов. Рашистско-фашистские войска сравнивает мой родной город с землей".
Детали: По словам Бойченко, имеют место тотальные разрушения жилой инфраструктуры.
Есть погибшие, и раненые, но их не могут забрать с улиц, домов и квартир из-за продолжающихся обстрелов.
В то же время мэр поблагодарил Вооруженные силы, Нацгвардию и всех защитников города, которые держат оборону.