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Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО беспрецедентно выросла – "Рейтинг"

Елена РощинаСреда, 2 марта 2022, 09:54

Поддержка вступления Украины в Европейский Союз и НАТО самая высокая за всю историю опросов: 86% поддерживают присоединение Украины к ЕС, 76% - за вступление в НАТО.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 1 марта, в шестой день войны России против Украины

Детали: По сравнению с довоенным периодом уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО вырос более чем на 20 п.п. Положительная динамика произошла за счет роста поддержки вступления в западные структуры среди населения Юга и Востока.

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В возрастном разрезе во всех категориях наблюдается единодушная поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО.

61% опрошенных верят в то, что Украина станет членом Европейского Союза в ближайшее время (в течение 1-2 лет). 13% верят, что наше государство станет членом ЕС через 5 лет, в более долгой перспективе – 6%.

Затрудняются с оценками 17%. Не верят в то, что Украина станет членом ЕС – только 4%. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто не верит в европейскую интеграцию Украины, значительно уменьшилось (в ноябре 2021 года таких было 26%).

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Справка: "Рейтинг" 1 марта опросил 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Темы: социологияопросНАТОЕС
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