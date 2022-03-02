Янукович в Минске, Кремль хочет сделать его "президентом Украины" – источники

Беглый президент Виктор Янукович в настоящее время находится в Минске, в настоящее время Кремль готовит его к спецоперации, сообщает украинская разведка.

Источник: собеседник УП в украинской разведке

Детали: Отмечается, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.

Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу.