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Янукович в Минске, Кремль хочет сделать его "президентом Украины" – источники

Роман ПетренкоСреда, 2 марта 2022, 09:57
Янукович в Минске, Кремль хочет сделать его президентом Украины – источники

Беглый президент Виктор Янукович в настоящее время находится в Минске, в настоящее время Кремль готовит его к спецоперации, сообщает украинская разведка.

Источник: собеседник УП в украинской разведке

Детали: Отмечается, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.

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Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу.

Темы: ЯнуковичразведкаРосcия
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