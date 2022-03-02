Горячая линия 1545 теперь решает гуманитарные вопросы: работает круглосуточно

Кабинет министров перезагружает "горячую линию" 1545 – теперь она будет оперативно обрабатывать запросы по гуманитарным вопросам. Линия будет работать круглосуточно.

Источник: Кабмин в Facebook

Детали: На правительственную линию 1545 можно обратиться по следующим вопросам:

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проблемы с водоснабжением, водоотводом, отоплением,

повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры,

эвакуация и возвращение граждан, вынужденных выехать за границу из-за вторжения РФ в Украину,

потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопросы продажи товаров по завышенным ценам,

потребности в лекарствах,

потребности в горючем,

вопросы социальных выплат, получение пенсий,

проблемные вопросы с председателями общин и другими представителями местного самоуправления.

В Кабмине отметили, что звонки с территории Украины для абонентов Укртелеком, Киевстар, Vodafone Украина, Лайфселл – бесплатные.

Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15. Оплата – по тарифам соответствующего оператора связи.