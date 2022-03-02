Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

С 1 марта срок действия загранпаспортов украинцев может продлеваться на 5 лет

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 11:27

С 1 марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продолжаться на 5 лет.

Источник: Государственная миграционная служба

Детали: Отмечается, что соответствующее постановление приняло правительство 28 февраля 2022 года в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины.

Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей будут вклеиваться фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.

Продление срока действия паспортов, вклеивание фотографий ребенка в паспорта родителей или законных представителей, осуществляют территориальные органы/территориальные подразделения ГМС, а также посольства и консульские учреждения Украины.

Дословно: "Но враг подлый и коварный. Он нацелен, в том числе, и на завладение конфиденциальной информацией о гражданах Украины. Мы сознательно убрали адреса расположения наших территориальных подразделений – это вынужденная мера в интересах национальной безопасности".

Темы: войнапаспорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
война
Горячая линия 1545 теперь решает гуманитарные вопросы: работает круглосуточно
Почти 90% украинцев верят, что Россия проигрывает войну
Мэр Мариуполя о российских обстрелах: уже 12 часов город "утюжат" без остановки
Последние новости
18:43
Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы
18:42
Актер Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене
18:41
Группа путинских чиновников заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
Все новости...