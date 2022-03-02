С 1 марта срок действия загранпаспортов украинцев может продлеваться на 5 лет

С 1 марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продолжаться на 5 лет.

Источник: Государственная миграционная служба

Детали: Отмечается, что соответствующее постановление приняло правительство 28 февраля 2022 года в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины.

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Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей будут вклеиваться фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.

Продление срока действия паспортов, вклеивание фотографий ребенка в паспорта родителей или законных представителей, осуществляют территориальные органы/территориальные подразделения ГМС, а также посольства и консульские учреждения Украины.

Дословно: "Но враг подлый и коварный. Он нацелен, в том числе, и на завладение конфиденциальной информацией о гражданах Украины. Мы сознательно убрали адреса расположения наших территориальных подразделений – это вынужденная мера в интересах национальной безопасности".