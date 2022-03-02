Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

С 1 марта срок действия загранпаспортов украинцев может продлеваться на 5 лет

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 10:27
С 1 марта срок действия загранпаспортов украинцев может продлеваться на 5 лет

С 1 марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продолжаться на 5 лет.

Источник: Государственная миграционная служба

Детали: Отмечается, что соответствующее постановление приняло правительство 28 февраля 2022 года в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины.

Реклама:

Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей будут вклеиваться фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.

Продление срока действия паспортов, вклеивание фотографий ребенка в паспорта родителей или законных представителей, осуществляют территориальные органы/территориальные подразделения ГМС, а также посольства и консульские учреждения Украины.

Дословно: "Но враг подлый и коварный. Он нацелен, в том числе, и на завладение конфиденциальной информацией о гражданах Украины. Мы сознательно убрали адреса расположения наших территориальных подразделений – это вынужденная мера в интересах национальной безопасности".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнапаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
война
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: