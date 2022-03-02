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Пока неизвестно, когда будут новые переговоры с РФ – Кулеба

Среда, 2 марта 2022, 12:12

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ.

Об этом Кулеба сказал на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры - пока неизвестно", - сказал Кулеба.

Он добавил, что требования россиян остаются прежними. Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны.

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