Путин знает о потерях РФ на войне, но Кремль не может назвать количества убитых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает информацию о российских потерях на войне против Украины, но не могут сообщить о цифрах потерь.

Источник: подконтрольное Кремлю "РИА новости"

Детали: Песков завил, что Путин получает информацию о российских потерях в ходе войны против Украины, но в Кремле не могут сообщить о цифрах потерь: "Это исключительно прерогатива министерства обороны".

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Песков также не стал отвечать на вопрос, есть ли у Кремля данные о числе жертв среди мирного населения: "Это нужно у военных спрашивать".

В то же время, украинские защитники сообщают, что за 6 дней войны россияне потеряли в Украине около 6 тысяч человек и тысячи единиц техники.

Кроме того, Песков заявил, что вечером 2 марта российская делегация будет ждать переговорщиков из Киева на переговорах, однако он не назвал места переговоров

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Прямая речь: "Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор".

Также Песков в очередной раз заявил, что Украину нужно спасать от неонацистов.

Прямая речь: "Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера: бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. Конечно, нужно от них избавиться... Они настоящие неонацисты. Это те самые люди, которые в 2014 году - восемь лет - назад начали просто убивать своих людей, которые начали обстреливать, застреливать, пытать людей на юго-востоке Украины…

Когда началась война, когда начали совершаться военные преступления, тогда, к сожалению, такого единения Запада мы не видели, да и никто не видел. Да и почему-то не приходило в голову депутатам Европарламента вставать в знак протеста против убийств этих людей на юго-востоке страны. Ну, к сожалению, кто-то должен наказать этих людей".

Почему это важно: После вторжения РФ в Украину все украинцы объединились против оккупантов. Волонтеры помогают украинской армии и друг другу. Российскому вторжению протистоит не только армия, но и весь народ Украины.

Война против РФ превратилась в народную. Действия России называют геноцидом против украинского народа.