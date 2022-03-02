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От российских бомб в метро Киева сейчас укрываются 15 тысяч человек

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 11:49
От российских бомб в метро Киева сейчас укрываются 15 тысяч человек

Сейчас в столичном метро укрывается 15 тысяч человек, инфраструктура рассчитана до 100 000.

Источник: начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский, которого цитирует спикер метро

Прямая речь: "Метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны. На станциях есть вода, санузлы, производится поставка пищи и по возможности лекарств.

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Многим людям уже некуда возвращаться. Несколько метров на полу и плед – стали их единственным домом. Это тысячи и тысячи людей. Это не преувеличение... сейчас у нас укрывается до 15 000 киевлян. Инфраструктура рассчитана до 100 000 человек.

Наш коллектив изнурен, однако мы делаем все возможное для спасения жизни невиновного гражданского населения".

Детали: Метрополитеновцы напоминают: в дневное время инфраструктура работает как транспорт. На время комендантского часа станции функционируют только как укрытие.

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Темы: войнаКиевметро
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