Пожар от вражеских обстрелов: на работе погибли 10 спасателей

В ходе ликвидации пожаров, возникших от российских обстрелов, за время войны погибли 10 украинских спасателей.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что в пожарах спасатели сохранили жизнь более 150 человек, ликвидировали более 400 пожаров, эвакуировали более 500 человек.

Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.

Вместе с тем при выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы.

Также ГСЧС сообщила, что Польша предоставила Украине 7 единиц современной пожарно-спасательной техники.