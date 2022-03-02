Глава Сумщины договорился с россиянами: они не вводят войска, украинцы не стреляют

Руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий о переговорах с россиянами в Конотопе, согласно которым войска РФ обещают не вводить войска в регион.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Разговор с россиянами в Конотопе уполномоченного мною от военной администрации длился около 12 минут. Я был на громкой связи во время переговоров.

Договоренность следующая: Ни о какой смене власти речь не может идти. Они заинтересованы в правопорядке. Ввода войск не будет. Флаг украинский – на месте.

Есть уговор, что мы по ним не будем стрелять и не будет взаимных провокаций. Они остаются стоять на своих позициях. Будет обеспечен беспрепятственный проезд коммунального транспорта и служб, автомобилей быстрой, с продуктами, гуманитарных грузов".

Детали: Живицкий пообещал, что вглубь Конотопа вставят дополнительные блокпосты.

На видео мэр Конотопа советуется с жителями, будут ли они воевать. Он отмечает, что на них "приведена артиллерия".