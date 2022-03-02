"Они разбудили казацкий драйв": враг деморализован и убегает под Беларусь или РФ – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что противник деморализован и массово бросает оружие, активнее воюют только подчиненные высшего руководства РФ.

Источник: брифинг Арестовича, Генштаб

Прямая речь: "Наступил психологический перелом на поле боя. То есть, все знают, что противник массово бросает свое оружие и технику, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы.

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Единственные, кто сопротивляются, это организованные массы противника, управляемые высшим руководством войск, то есть российскими генералами, и еще не попавшие под сокрушительный огонь нашей авиации, артиллерии и наземных войск".

Детали: Также Арестович сообщил, что россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ: "Вся могущественная российская армия уже не может справиться с украинским народом и ВСУ".

Он добавил, что обычно курсантов не трогают до последнего момента.

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Также, по его словам, нет доказательства того, что Беларусь также воюет против Украины, есть сигналы, но официальных данных нет.

Кроме того, Арестович рассказал, что у противника закончились крылатые ракеты типа Калибр, и они начали наносить удары с "Искандеров". Воздушные удары враги наносят ночью, потому что боятся украинской авиации, а ночь их прикрывает.

В Генштабе добавили, что ВСУ начинают перехватывать инициативу в оккупантов.

Дословно: "Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений, понимая, что "легкой прогулки" не получилось.

Он пытается избегать прямых столкновений не только с украинским войском, но и гражданскими жителями, которые блокируют движение его колонн. На территории Украины перестает действовать российская пропаганда и "освободители" отдают себе отчет, что их здесь никто не ждал".

Отмечается, что враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике.