Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Они разбудили казацкий драйв": враг деморализован и убегает под Беларусь или РФ – Арестович

Мазуренко Алена Среда, 2 марта 2022, 14:07
АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ, ФОТО ОП

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что противник деморализован и массово бросает оружие, активнее воюют только подчиненные высшего руководства РФ.

Источник: брифинг Арестовича, Генштаб 

Прямая речь: "Наступил психологический перелом на поле боя. То есть, все знают, что противник массово бросает свое оружие и технику, сдается в плен или передвигается в сторону белорусской или российской границы.

Единственные, кто сопротивляются, это организованные массы противника, управляемые высшим руководством войск, то есть российскими генералами, и еще не попавшие под сокрушительный огонь нашей авиации, артиллерии и наземных войск".

Детали: Также Арестович сообщил, что россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ: "Вся могущественная российская армия уже не может справиться с украинским народом и ВСУ".

Он добавил, что обычно курсантов не трогают до последнего момента.

Также, по его словам, нет доказательства того, что Беларусь также воюет против Украины, есть сигналы, но официальных данных нет.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Кроме того, Арестович рассказал, что у противника закончились крылатые ракеты типа Калибр, и они начали наносить удары с "Искандеров". Воздушные удары враги наносят ночью, потому что боятся украинской авиации, а ночь их прикрывает.

В Генштабе добавили, что ВСУ начинают перехватывать инициативу в оккупантов.

Дословно: "Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений, понимая, что "легкой прогулки" не получилось.

Он пытается избегать прямых столкновений не только с украинским войском, но и гражданскими жителями, которые блокируют движение его колонн. На территории Украины перестает действовать российская пропаганда и "освободители" отдают себе отчет, что их здесь никто не ждал".

Отмечается, что враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике.

Темы: войнаРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
война
До 15 лет в колонии: оккупанты хотят сажать за якобы "фейки" о действиях армии РФ
Белорусы блокируют движение по ж/д, чтобы усложнить перемещение военных грузов
Военным РФ дали пищи на 3 дня перед наступлением на Украину: СБУ публикует видео с пленным
Последние новости
18:43
Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы
18:42
Актер Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене
18:41
Группа путинских чиновников заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
Все новости...