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С начала полномасштабной войны погибли 2000 мирных украинцев

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 14:37

С начала полномасштабного вторжения российских войск и агрессии с территории Беларуси в Украине погибли более 2000 мирных граждан.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Друг познается в беде. Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России и Беларуси, а каждый час это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников.

В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов.

За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников".

Детали: Отмечается, что сейчас основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей.

Им удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникавших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.

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К сожалению, при выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы.

Спасатели указывают, что в это сложное время для Украины руку помощи оказывает соседнее государство Польша.

На сегодняшний день завершается процесс передачи для ГСЧС Украины семи единиц современной пожарно-спасательной техники.

Темы: война
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