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С начала полномасштабной войны погибли 2000 мирных украинцев

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 13:37

С начала полномасштабного вторжения российских войск и агрессии с территории Беларуси в Украине погибли более 2000 мирных граждан.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Друг познается в беде. Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России и Беларуси, а каждый час это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников.

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В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов.

За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников".

Детали: Отмечается, что сейчас основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей.

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Им удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникавших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.

К сожалению, при выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы.

Спасатели указывают, что в это сложное время для Украины руку помощи оказывает соседнее государство Польша.

На сегодняшний день завершается процесс передачи для ГСЧС Украины семи единиц современной пожарно-спасательной техники.

Темы: война
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