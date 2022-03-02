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Украинская ПВО уничтожила два российских истребителя Су-35С - Генштаб

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 15:19

Украинская противовоздушная оборона уничтожила два российских истребителя СУ-35с.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Сообщается, что ночью 1 марта в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С.

В результате воздушного боя оба самолета оккупантов были уничтожены.

Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр".

К сожалению, в результате этого боя Воздушные Силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут.

Дословно: "Пока враг преобладает в количестве и качестве авиатехники и вооружения, но не в мастерстве. Воздушные Силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от вражеского присутствия".

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Темы: война
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