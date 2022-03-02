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Президент Казахстана поговорил с Путиным: просит о компромиссе с Украиной

Алена МазуренкоСреда, 2 марта 2022, 14:30
Президент Казахстана поговорил с Путиным: просит о компромиссе с Украиной
ТОКАЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава Казахстана Касым-Жомарта Токаева провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: сайт президента Казахстана

Дословно: "Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

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При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров".

Детали: В то же время, экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев сообщил, что Таджикистан и Киргизстан сдали позиции под давлением Путина и предоставят ему помощь в войне против Украины.

Мусаев сообщил, что на конфидециальном уровне Таджикистан и Киргизстан выразили готовность оказать РФ военную помощь: "Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центрально-азиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне".

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Со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием встать на её сторону в войне против Украины.

По последним заявлениям Токаева, отметил Мусаев, заметно что власть Казахстана также готова в режиме секретности оказать помощь России.

Темы: ПутинКазахстанРосcия
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