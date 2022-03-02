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Белорусы блокируют движение по ж/д, чтобы усложнить перемещение военных грузов

Елена РощинаСреда, 2 марта 2022, 15:25

Белорусы блокируют движение по белорусской железной дороге для того, чтобы усложнить перемещение грузов военного назначения.

Источник: "Громадське радіо" со ссылкой на Белсат TV, "Радио Свобода Беларусь"

Детали: 2 марта в сообществе Кибер-партизаны сообщили, что в 12 часов снова атаковали сетевую инфраструктуру Белорусской железной дороги.

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Темы: Беларусьвойнахакеры
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