Белорусы блокируют движение по ж/д, чтобы усложнить перемещение военных грузов

Белорусы блокируют движение по белорусской железной дороге для того, чтобы усложнить перемещение грузов военного назначения.

Источник: "Громадське радіо" со ссылкой на Белсат TV, "Радио Свобода Беларусь"

Детали: 2 марта в сообществе Кибер-партизаны сообщили, что в 12 часов снова атаковали сетевую инфраструктуру Белорусской железной дороги.

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Білоруси блокують рух залізниці для того, щоб ускладнити переміщення вантажів воєнного призначення. Про атаку на мережеву інфраструктуру білоруської залізниці повідомляє Белсат TV. Внаслідок цього на Мінському вокзалі утворилися черги



Фото: Белсат TV pic.twitter.com/pTIc4QLMoM — Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 2, 2022

В результате на Минском вокзале образовались очереди

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