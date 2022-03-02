Белорусы блокируют движение по ж/д, чтобы усложнить перемещение военных грузов
Среда, 2 марта 2022, 16:25
Белорусы блокируют движение по белорусской железной дороге для того, чтобы усложнить перемещение грузов военного назначения.
Источник: "Громадське радіо" со ссылкой на Белсат TV, "Радио Свобода Беларусь"
Детали: 2 марта в сообществе Кибер-партизаны сообщили, что в 12 часов снова атаковали сетевую инфраструктуру Белорусской железной дороги.
Білоруси блокують рух залізниці для того, щоб ускладнити переміщення вантажів воєнного призначення. Про атаку на мережеву інфраструктуру білоруської залізниці повідомляє Белсат TV. Внаслідок цього на Мінському вокзалі утворилися черги— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 2, 2022
Фото: Белсат TV pic.twitter.com/pTIc4QLMoM
В результате на Минском вокзале образовались очереди
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