"Орков прочь!": Мелитополь вышел на протест против российских оккупантов. Была стрельба

Несколько тысяч человек вышли на улицы Мелитополя, Запорожской области, чтобы остановить захват города россиянами.

Источник: BBC News Украина, УП

Детали: Врач из инфекционной больницы Надежда Дребот вела фейсбук стрим с акции в Мелитополе.

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Мужчины, женщины, дети с флагами кричали: "Украина понад усе".

"Я здесь ради своего дома", – говорит на протесте один мужчина другому.

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"Эти орки привезли своих мародеров. Наши учителя охраняют школы, чтобы их не разграбили", - сообщила Дребот.

"Мы – без оружия. У нас нет связи, не ходит транспорт. У нас заканчивается еда. Священники ездят по домам, кормят людей", - рассказывает врач о ситуации в городе.

Участники акции протеста также пели украинский гимн.

На еще одном видео, которое появилось в сети, слышна стрельба. По неподтвержденной официальными властями информации, среди учасников митнга, есть раненые.

Оккупанты открыли стрельбу по жителям Мелитополя, есть раненые. pic.twitter.com/Hhnq6E8nUo — Аслан (@antiputler_news) March 2, 2022

Напомним: В Мелитополе продолжаются бои между российскими войсками и Вооруженными Силами Украины.

Местные жители обвиняют оккупантов в обстрелах и грабежах магазинов.