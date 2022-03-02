Жители Энергодара стали стеной в защиту города

Жители города Энергодар в Запорожской области вышли на встречу оккупантам с флагами Украины и готовностью не пустить врага в город.

Источник: Энергодарский городской глава Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь мэра: "Уже третий раз Энергодар встает плотной стеной на въезде в город, блокируя вход оккупантам. Тысячи людей пришли показать, что их не нужно спасать. Что они в своей стране, на своей земле, что Энергодар – это Украина!

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Результаты по состоянию на данный момент. В который раз настоятельно рекомендовано непрошеным "гостям" не подходить к городу".

Детали: Местные жители сказали, что оккупанты хотели поставить контрольно-пропускной пункт на дороге между Энергодаром и Днепровским поворотом, а они сказали, что крайняя точка приближения к городу – верхняя дорога Днепровского поворота.

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Позже люди вернулись по домам, но готовы мобилизоваться снова.

В то же время, в сети выложили видео, как люди встречали российскую военную технику на пути к АЭС, напевая Гимн Украины, а враг ударил по людям.

Мэр Энергодара сообщил, что около 15:30 в с. Водяное неподалеку от Энергодара от гранаты оккупантов пострадали двое мирных жителей. Состояние одного мужчины очень тяжелое, второй получил ранение средней тяжести. Люди госпитализированы в больницу Каменки.

В Энергодаре обстрелов не было, пострадавших нет