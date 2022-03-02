Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр Херсона просит журналистов о помощи: нужен "зеленый коридор"

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 17:37

Мэр Херсона Игорь Колыхаев просит журналистов помочь предотвратить гуманитарную катастрофу в городе.

Источник: мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook

Прямая речь: "Вниманию всех СМИ – херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу.

Прошу воспользоваться силой своей четвёртой власти и помочь нам получить "зелёный коридор" для вывоза раненных и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет!"

Детали: Колыхаев отметил, что рассчитывает на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и мировыми политиками.

"Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!", - резюмировал мэр.

Что было ранее: в Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: войнаХерсон
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
война
Украинские ученые просят международное сообщество не финансировать российскую науку
УАФ: Россию удалят из футбольного симулятора FIFA
Лавров назвал новую цель "операции" в Украине
Последние новости
18:43
Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы
18:42
Актер Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене
18:41
Группа консультанстов Путина заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
Все новости...