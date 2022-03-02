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Мэр Херсона просит журналистов о помощи: нужен "зеленый коридор"

Валентина РоманенкоСреда, 2 марта 2022, 16:37

Мэр Херсона Игорь Колыхаев просит журналистов помочь предотвратить гуманитарную катастрофу в городе.

Источник: мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook

Прямая речь: "Вниманию всех СМИ – херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу.

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Прошу воспользоваться силой своей четвёртой власти и помочь нам получить "зелёный коридор" для вывоза раненных и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет!"

Детали: Колыхаев отметил, что рассчитывает на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и мировыми политиками.

"Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!", - резюмировал мэр.

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Что было ранее: в Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.

Темы: войнаХерсон
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