Мэр Херсона просит журналистов о помощи: нужен "зеленый коридор"

Мэр Херсона Игорь Колыхаев просит журналистов помочь предотвратить гуманитарную катастрофу в городе.

Источник: мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook

Прямая речь: "Вниманию всех СМИ – херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу.

Прошу воспользоваться силой своей четвёртой власти и помочь нам получить "зелёный коридор" для вывоза раненных и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет!"

Детали: Колыхаев отметил, что рассчитывает на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и мировыми политиками.

"Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!", - резюмировал мэр.

Что было ранее: в Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.