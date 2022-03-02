ПсевдоСМИ в РФ еще 2 дня назад начали писать о создании "новых государств" в Украине

Некоторые сайты оккупантов 27 февраля начали публиковать новости о якобы сдаче украинских регионов и создании псевдоформирования "Федеративная республика Украина".

Источник: сайты российских пропагандистов

Дословно: "Мы, свободный народ Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской и других областей Украины объявляем о формировании нового демократического государства Федеративной республикой Украины".

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Детали: Фейк начали распространять мелкие региональные издания, предположительно отрезанные от реальности из-за пропанганды центрального телевидения России.

Публикацию, не имеющей ничего общего с реальностью, разместили на сайте "Мир и мы" еще посреди дня 27 февраля.

Сейчас все украинские города сопротивляются оккупантам. Все представители местных властей объединились, чтобы противостоять российскому вторжению.

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По словам мэра Харькова Игоря Терехова, город выстоит и отразит наступление врага, несмотря на ракетные обстрелы. Терехов добавил, что сейчас единство украинской власти, народа и харьковчан крепко как никогда.

На Черниговщине сейчас относительно "спокойно". Ранее звучала информация, что на территорию области вошли войска Беларуси, однако украинские власти пока не могут официально заявить об участии Беларуси в войне с Украиной.

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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким по состоянию на 2 марта сообщил, что в городе много тел российских захватчиков. В среду там был уничтожен вражеский десант.

Ким публикует фото и видео того, как в области гражданские жители прогоняют врага и публично призывает к "охоте" на захватчиков.

На Сумщине несколько дней шли бои. Погибали гражданские и представители терробороны, однако никто не сдал город оккупанту.

1 марта глава военной администрации Дмитрий Живицкий призвал обеспечить город оружием и направить туда подразделение ВСУ, потому что в Сумы зашла вражеская техника.

По словам Живицкого, город защищает НАТО (наша аху*нная территориальная оборона).

2 марта в Конотопе Живицкий вел переговоры с россиянами и договорился о том, что они не будут вводить войска и трогать украинский флаг, а украинцы - не будут в них стрелять.

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Примечательно, что под свои новости о якобы "спасении" украинского народа от "неонацизма" оккупанты добавляют фото бывшего регионала Олега Царева, который после революции в 2014 году сбежал в оккупированный Крым.

Сообщается, что Царев был "назначен" украинским премьером.

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Это не первый случай подобной "публикации". В частности, утром 26 февраля подконтрольное Кремлю российское издание "РИА Новости" опубликовало заранее подготовленную статью о российской победе над Украиной.

Российские пленные рассказывают украинским военным, что Путин надеялся захватить Украину за три дня. Российским военным выдали пищи именно на такой срок. Также в сети публиковали сухпайки россиян со сроком годности до 2015 года.

Украинские власти предупреждали, что враги могут прибегнуть к провокациям и фейкам, в частности о якобы капитуляции Киева.

В подобные фейки украинцев просят не верить.

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