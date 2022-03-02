Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПсевдоСМИ в РФ еще 2 дня назад начали писать о создании "новых государств" в Украине

Алена МазуренкоСреда, 2 марта 2022, 16:52
ПсевдоСМИ в РФ еще 2 дня назад начали писать о создании новых государств в Украине
Энергодар 2 марта. Украинцы вышли против оккупантов

Некоторые сайты оккупантов 27 февраля начали публиковать новости о якобы сдаче украинских регионов и создании псевдоформирования "Федеративная республика Украина".

Источник: сайты российских пропагандистов

Дословно: "Мы, свободный народ Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской и других областей Украины объявляем о формировании нового демократического государства Федеративной республикой Украины".

Реклама:

Детали: Фейк начали распространять мелкие региональные издания, предположительно отрезанные от реальности из-за пропанганды центрального телевидения России.

Публикацию, не имеющей ничего общего с реальностью, разместили на сайте "Мир и мы" еще посреди дня 27 февраля.

Сейчас все украинские города сопротивляются оккупантам. Все представители местных властей объединились, чтобы противостоять российскому вторжению.

ВИДЕО ДНЯ

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, город выстоит и отразит наступление врага, несмотря на ракетные обстрелы. Терехов добавил, что сейчас единство украинской власти, народа и харьковчан крепко как никогда.

На Черниговщине сейчас относительно "спокойно". Ранее звучала информация, что на территорию области вошли войска Беларуси, однако украинские власти пока не могут официально заявить об участии Беларуси в войне с Украиной.

 
СКРИНШОТ

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким по состоянию на 2 марта сообщил, что в городе много тел российских захватчиков. В среду там был уничтожен вражеский десант.

Ким публикует фото и видео того, как в области гражданские жители прогоняют врага и публично призывает к "охоте" на захватчиков.

На Сумщине несколько дней шли бои. Погибали гражданские и представители терробороны, однако никто не сдал город оккупанту.

1 марта глава военной администрации Дмитрий Живицкий призвал обеспечить город оружием и направить туда подразделение ВСУ, потому что в Сумы зашла вражеская техника.

По словам Живицкого, город защищает НАТО (наша аху*нная территориальная оборона).

2 марта в Конотопе Живицкий вел переговоры с россиянами и договорился о том, что они не будут вводить войска и трогать украинский флаг, а украинцы - не будут в них стрелять.

 
СКРИНШОТ URLPRESS

Примечательно, что под свои новости о якобы "спасении" украинского народа от "неонацизма" оккупанты добавляют фото бывшего регионала Олега Царева, который после революции в 2014 году сбежал в оккупированный Крым.

Сообщается, что Царев был "назначен" украинским премьером.

 
СКРИНШОТ

Это не первый случай подобной "публикации". В частности, утром 26 февраля подконтрольное Кремлю российское издание "РИА Новости" опубликовало заранее подготовленную статью о российской победе над Украиной.

Российские пленные рассказывают украинским военным, что Путин надеялся захватить Украину за три дня. Российским военным выдали пищи именно на такой срок. Также в сети публиковали сухпайки россиян со сроком годности до 2015 года.

Украинские власти предупреждали, что враги могут прибегнуть к провокациям и фейкам, в частности о якобы капитуляции Киева.

В подобные фейки украинцев просят не верить.

 
СКРИНШОТ

Предыстория:

  • По информации УП, в Минске сейчас находится украинский президент-беглец Виктор Янукович. Кремль хочет сделать его "президентом".
  • В офисе президента на это ответили, что Россия совсем оторвана от реальности и не понимает, что такое современная Украина.

Темы: РосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Росcия
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: