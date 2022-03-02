Тайные документы россиян: план войны против Украины был рассчитан на 15 суток

Украинцы завладели планировочными документами одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации на войну против Украины, утвержденными 18 января.

Источник: командование Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "Благодаря успешным действиям одного из подразделений Вооруженных Сил Украины российские оккупанты теряют не только технику и живую силу. В панике они оставляют и секретные документы.

Так, в нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации.

Среди полученных документов рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и т.д.

Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. до 06.03".

Детали: Данное подразделение ЧФ РФ должно было совершиться высадку с большого десантного корабля "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ.

Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

Дословно: "Когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился – не верьте! Они знали, что они тщательно планировали и готовились.

А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги".