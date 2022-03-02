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Генассамблея ООН осудила вторжение России и призвала немедленно вывести войска из Украины

"Европейская правда"Среда, 2 марта 2022, 20:14
Зал для заседаний генассамблеии оон в штаб0квартире организации в нью-йорку 2 марта. фото: getty images

Генеральная ассамблея ООН приняла в среду резолюцию, в которой осуждает вторжение России в Украину и призывает Москву немедленно вывести все силы из Украины.

Об этом пишет "Европейская правда", публикуя также полный комментированный текст решения.

За резолюцию проголосовала 141 страна, 5 были против и 35 воздержались. Против документа проголосовали сама Россия, привлеченная к вторжению Беларусь, Сирия, Эритрея и КНДР.

Результаты голосования в ГА ООН
Результаты голосования в ГА ООН
Скриншот

Документ содержит признание того, что Россия совершила агрессию, что ее действия нарушают базовые нормы ООН.

"Генеральная ассамблея требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение своей силы против Украины и воздерживалась от незаконных угроз или применения силы против любого государства-члена ООН", - говорится в документе.

ГА ООН требует от РФ не только прекратить вторжение, но также немедленно освободить оккупированные Крым и ОРДЛО. "Требует от Российской Федерации немедленно, полностью и безусловно, вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в резолюции.

"Требует от Российской Федерации немедленно, полностью и безусловно, вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в резолюции.

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Резолюция осуждает решение Российской Федерации от 21 февраля о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которое нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины и противоречит принципам Устава Организации Объединенных Наций;

Генассамблея требует от РФ немедленно и безусловно отменить решение о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Детальнее в публикации Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментированный перевод

Темы: ООНРосcиявойнабоевые действия
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