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В Украину прибыло противотанковое оружие и "Стингеры" из Германии - Bild

"Европейская правда"Среда, 2 марта 2022, 19:24
В Украину прибыло противотанковое оружие и Стингеры из Германии - Bild
Фото иллюстративное: facebook-страница "Повернись живим"

В Украину прибыло оружие из Германии - 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет типа "Стингер".

Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на источники в правительстве, пишет "Европейская правда".

Федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, одобрило решение предоставить ВСУ оружие 26 февраля.

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После нападения России на Украину произошло переосмысление политики безопасности не только в федеральном правительстве, но и среди населения.

Издание отмечает – 78% людей в Германии поддерживают поставки немецкого оружия в Украину, а также перевооружение Бундесвера.

Для сравнения, до нападения Путина только 22% респондентов в опросе Insa для BILD на прошлой неделе высказались за поставку оружия в Украину.

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Тем временем в среду канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие НАТО в войне, которую РФ ведет против Украины.

Темы: ГерманияоружиеРосcиявойна
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