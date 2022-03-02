В Украину прибыло противотанковое оружие и "Стингеры" из Германии - Bild

В Украину прибыло оружие из Германии - 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет типа "Стингер".

Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на источники в правительстве, пишет "Европейская правда".

Федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, одобрило решение предоставить ВСУ оружие 26 февраля.

После нападения России на Украину произошло переосмысление политики безопасности не только в федеральном правительстве, но и среди населения.

Издание отмечает – 78% людей в Германии поддерживают поставки немецкого оружия в Украину, а также перевооружение Бундесвера.

Для сравнения, до нападения Путина только 22% респондентов в опросе Insa для BILD на прошлой неделе высказались за поставку оружия в Украину.

Тем временем в среду канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие НАТО в войне, которую РФ ведет против Украины.