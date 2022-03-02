Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 200 человек в Бородянке освободили из подвалов, оказавшихся под завалами

Елена РощинаСреда, 2 марта 2022, 20:56

В Бородянке Киевской области спасатели освободили более 200 жителей, которые спустились в "укрытия" и оказались под завалами зданий.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: Сегодня спасатели Бучанского района Киевской области совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки. Люди более двух суток были заблокированы под завалами построек, находились в подвалах и погребах".

 
 

Напомним: Россия 7-й день воюет против Украины, атакует не только военные объекты, но и жилие кварталы городов, уничтожает инфраструктуру, убивает мирных жителей.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Киевская областьвойнаГСЧС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Противодействие Путину: Джонсон предлагает план действий из 6 пунктов

Путин просчитался с Украиной, это чревато потерей власти – Bloomberg

Visa и Mastercard полностью выходят из РФ

В Дерипаске могут национализировать карьер кварцитов в Глухове

Мариуполь в блокаде: враг фактически взял в плен 400 тысяч украинцев

фотоВо Львове "эвакуировали" Христа из Армянского собора

Все новости...
Киевская область
Киевщина: оккупанты не дают "зеленый коридор" и не пускают помощь
Оккупанты разбомбили многоэтажку в Ирпене
В Калиновке Киевской области россияне полностью разрушили дом, есть погибшая
Последние новости
04:57
"Радио Свобода" остановило работу в РФ
04:30
Из Бучи и Гостомеля не могут эвакуировать людей, есть случаи расстрела гражданских
03:55
Из-за вражеских обстрелов на Сумщине есть убитые и раненые среди бойцов и гражданских
03:33
Россияне не дают доставить украинскую гумпомощь жителям Херсонщины
03:14
Противодействие Путину: Джонсон предлагает план действий из 6 пунктов
03:10
США разрешили российскому самолету вывезти дипломатов РФ
02:52
Российские карты будут принимать 7 стран и 2 псевдореспублики
02:29
СМИ: Российские туристы застряли в Шарм-эль-Шейхе, самолет не смог вылететь
02:22
Зеленский обсудил с Байденом финансовую поддержку и санкции против РФ
01:59
Враг намерен захватить дамбу Каневской ГЭС – Генштаб
Все новости...