Более 200 человек в Бородянке освободили из подвалов, оказавшихся под завалами

В Бородянке Киевской области спасатели освободили более 200 жителей, которые спустились в "укрытия" и оказались под завалами зданий.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: Сегодня спасатели Бучанского района Киевской области совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки. Люди более двух суток были заблокированы под завалами построек, находились в подвалах и погребах".

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Напомним: Россия 7-й день воюет против Украины, атакует не только военные объекты, но и жилие кварталы городов, уничтожает инфраструктуру, убивает мирных жителей.