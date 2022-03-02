В Петербурге собралась антивоенная акция
Среда, 2 марта 2022, 20:59
Вечером 2 марта в российском Санкт-Петербурге проходит митинг против войні с Украиной.
Источник: "Дождь", ОВД-Инфо
Детали: По крайней мере 176 участников акции задержали.
"Дождь" пишет о жестких задержаниях, при этом на опубликованном видео российские силовики задерживают женщину преклонного возраста, которая с трудом передвигается – она тоже вышла на улицу с требованием прекратить войну с Украиной.
Отмечается, что за 7 дней антивоенных акций в России всего было задержано более 7 тысяч человек.