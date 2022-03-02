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В Петербурге собралась антивоенная акция

Светлана КизиловаСреда, 2 марта 2022, 20:59

Вечером 2 марта в российском Санкт-Петербурге проходит митинг против войні с Украиной.

Источник: "Дождь", ОВД-Инфо

Детали: По крайней мере 176 участников акции задержали.

"Дождь" пишет о жестких задержаниях, при этом на опубликованном видео российские силовики задерживают женщину преклонного возраста, которая с трудом передвигается – она тоже вышла на улицу с требованием прекратить войну с Украиной.

Отмечается, что за 7 дней антивоенных акций в России всего было задержано более 7 тысяч человек.

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