В Киев сбили ракету. Цель либо Минобороны, либо Командование сухопутных войск

В Киеве произошел ракетный удар, цель которого была либо Минобороны, либо Командование сухопутных войск.

Источник: источники УП.

Подробности: Ракета россиян была выпущена предположительно в Министерство обороны, но ее сбила система ПВО. Обломки ракеты упали возле Южного железнодорожного вокзала. Рядом с отелем Ibis.

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Еще одной предположительной мишенью удара могло быть командование Сухопутных войск на Лукьяновке.