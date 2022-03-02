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В Киев сбили ракету. Цель либо Минобороны, либо Командование сухопутных войск

Среда, 2 марта 2022, 20:01

В Киеве произошел ракетный удар, цель которого была либо Минобороны, либо Командование сухопутных войск.

Источник: источники УП.

Подробности: Ракета россиян была выпущена предположительно в Министерство обороны, но ее сбила система ПВО. Обломки ракеты упали возле Южного железнодорожного вокзала. Рядом с отелем Ibis.

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Еще одной предположительной мишенью удара могло быть командование Сухопутных войск на Лукьяновке.

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Темы: войнаКиев
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