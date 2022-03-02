Карандаши, циркуль, книги – СБУ поделилась с чем РФ отправляет оккупантов на войну

Служба безопасности опубликовала видео с военными принадлежностями российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Посмотрите, как оснащены бойцы РФ, называющие себя "одной из сильнейших армий мира"...

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А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками – чтобы ничего не забыть".

Детали: В СБУ опубликовали военные принадлежности российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.

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Отмечается, что украинские войска разгромили колонну вражеской техники ВС РФ.