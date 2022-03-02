Карандаши, циркуль, книги – СБУ поделилась с чем РФ отправляет оккупантов на войну
Среда, 2 марта 2022, 20:21
Служба безопасности опубликовала видео с военными принадлежностями российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Посмотрите, как оснащены бойцы РФ, называющие себя "одной из сильнейших армий мира"...
Реклама:
А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками – чтобы ничего не забыть".
Детали: В СБУ опубликовали военные принадлежности российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.
ВИДЕО ДНЯ
Отмечается, что украинские войска разгромили колонну вражеской техники ВС РФ.