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В Беларуси идет "рельсовая война" против войны с Украиной

"Европейская правда"Среда, 2 марта 2022, 23:14

В последние дни в Беларуси зафиксированы случаи уничтожения сигнального оборудования железной дороги и блокировки путей. Власть связывает это с протестами против войны с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусский портал Zerkalo.

По данным белорусских силовиков, "с 28 февраля на 1 марта на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей зафиксировано три факта уничтожения сигнального оборудования, блокировки железнодорожных путей. Ответственность взяли на себя Аисты ляцац и BYpol".

Приступы на железную дорогу продолжились. В частности, в ночь на 2 марта в Столбцах задержали мужа с женой, на железнодорожных путях подожгли бревна.

А уже 2 марта в Жодино задержали еще одного "рельсового партизана" – мужчину 35 лет.

В белорусском МВД не скрывают, что причиной этих нападений стало сопротивление российской агрессии против Украины.

"Призывая к миру в Украине, они фактически призывают к войне и совершению терактов в нашей стране. Приведенные факты мы оцениваем как акты терроризма. И несут они угрозу, прежде всего, не государству, а людям",- указывает замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.

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Арестованным грозит большое наказание – в МВД отмечают, что трактуют эти действия. Как терроризм, наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы.

"Предупреждаем всех, кто даже подумает совершать какие-либо противоправные действия на Белорусской железной дороге: все они будут квалифицированы как акт терроризма, реакция будет максимально жесткой", - пригрозил Казакевич.

В Беларуси массово блокировали железную дорогу в 2020 и 2021 годах после последних президентских выборов. Впрочем, тогда на "рельсовых партизан" возбуждалось уголовное дело по более мягким статьям, например, по ст. 309 ("Умышленное исключение транспортного средства или путей сообщения").

О возможном отправлении Беларусью своей армии в помощь российской – читайте в статье "Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ".

Темы: Беларусь
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