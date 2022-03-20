Премьер Эстонии: Путин не должен выиграть эту войну

Стратегия НАТО должна быть сосредоточена на прекращении войны России против Украины с использованием "умного сдерживания".

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы поддержать и помочь Украине вести эту войну. Путин не должен выиграть эту войну", — сказала Каллас.

По ее словам, НАТО следует перейти от "позиции сдерживания" к безопасной "позиции обороны", и каждая страна должна увеличить свой вклад в укрепление обороны.

"Есть некоторые возможности, которые слишком дороги для любого отдельного государства, но если мы будем использовать их вместе здесь, в Европе, для защиты наших территорий, мы будем сильнее. Страны должны двигаться в направлении изоляции России "на всех политических уровнях, которые возможно", - сказала Каллас.

Отвечая на вопрос о предложении Польши направить миротворцев в Украину, Каллас сказала, что сначала должен быть достигнут мир, и что Россия не проявляет никаких намерений достичь его.

"У нас может быть миротворческая миссия только в том случае, если у нас будет мир, но вы знаете, если вы посмотрите на то, что происходит в Украине, мир — это не то, что мы там видим. Идет война, и я не вижу намерений России что-либо делать для достижения мира. Так что сначала у нас должен быть мир. Иногда для достижения мира мы должны иметь готовность использовать военную силу", - сказала она.

Каллас сказала, что она не видит возможности третьей мировой войны в Европе и что усилия должны быть направлены на прекращение этой войны.