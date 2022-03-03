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Оккупанты хотят создать в Мариуполе гуманитарную катастрофу – ОГА

Четверг, 3 марта 2022, 01:11

Российские захватчики целенаправленно разрушают гражданскую и критическую инфраструктуру в Мариуполе, чтобы создать там гуманитарную катастрофу.

Источник: руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в прямом эфире

Прямая речь: "Сложная ситуация в Мариуполе. По состоянию на 22-й час подача электричества, водоснабжения практически во всем городе было прекращена из-за прямого попадания снаряда. Так же был перебит и свет.

Ремонтные бригады по окончанию обстрелов начинают работать. Но это очень сложно, ведь оккупанты бьют именно по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Хотят сделать по принципу Волновахи, создать гуманитарную катастрофу (блокировка подвоза продуктов, блокировка возможности самостоятельно выпекать хлеб)".

Детали: Кириленко добавил, что 2 марта из Волновахи удалось эвакуировать около 200 человек, всего – уже почти 700. Часть из них разместили в учреждениях здравоохранения, там где была такая возможность.

Глава ВГА заверил, что эвакуация будет продолжаться и дальше.

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Темы: войнаДонецкая область
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