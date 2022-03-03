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Сотрудница СММ ОБСЕ погибла во время российского обстрела Харькова

Четверг, 3 марта 2022, 00:27

Марина Фенина, национальный член Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, погибла 1 марта при обстреле в Харькове.

Как сообщает "Европейская правда", факты гибели своих сотрудниц уже подтвердила ОБСЕ.

"Марину убили, когда доставляла припасы для своей семьи в городе, который стал зоной боевых действий. и детям",- говорится в заявлении действующего главы ОБСЕ и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Марии.

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"Несмотря на неоднократные призывы из всего международного сообщества и со всей ОБСЕ, неспровоцированная военная операция против Украины продолжается. Мы решительно осуждаем усиление обстрелов в городских центрах, приводящих к гибели и ранению мирного населения, и повторяем наш призыв к Российской Федерации к нему. и вступления в содержательный диалог",- отмечают руководителя ОБСЕ.

Темы: ХарьковвойнаОБСЕ
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