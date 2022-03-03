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Зеленский: Украинцы за неделю сломали планы врага, почти 9 тысяч убитых русских

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 03:54
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что украинцы за неделю сломали планы врага, которые строились годами.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Мы – народ, который за неделю сломал планы врага. Планы, которые строились годами – подло, просчитано, с ненавистью к нашей стране, к нашим людям, к любым людям, имеющим две вещи – свободу и сердце. Но мы их остановили и бьем".

Детали: По словам президента, украинская армия делает все для того, чтобы сломать врага окончательно. По его данным, за неделю убито почти 9 российских захватчиков.

"Почти 9 тысяч убитых россиян за одну неделю. На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолётов забирать своих 200-х и 300-х (убитых и раненых – ред.)", - сказал он.

"Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить, не хотите умирать", – обратился он к военным РФ.

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По его словам, "несмотря на то, что их в десятки раз больше, моральное состояние врага постоянно ухудшается, все больше оккупантов убегают обратно в Россию".

Президент подчеркнул, что украинцы бьют врага и без оружия.

"Я искренне восхищаюсь героическими мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя и других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им все – перекрывают дороги, люди выходят перед вражеской техникой. Это крайне опасно, но как это мужественно!", – сказал он.

"Даже если они могут нагнать больше людей и больше техники, это ничего для них не меняет. Куда бы они ни зашли – их повсюду уничтожат", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, оккупанты запомнят, что такое Отечественная война.

"Да, для нас, украинцев это Отечественная война. Мы помним, как начинаются отечественные войны и чем они заканчиваются для захватчиков", - подчеркнул президент.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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