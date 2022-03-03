Количество беженцев из Украины превысило 800 тысяч
Четверг, 3 марта 2022, 02:45
Более 835 тысяч беженцев покинули Украину с 24 февраля.
Источник: представительница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шаби Манту в Twitter, "Радио Свобода"
Детали: Как пишет "Радио Свобода", по оценкам, в Польшу прибыли около 500 тысяч украинцев, в Венгрию - более 100 тысяч, а несколько десятков тысяч отправились в Молдову, Румынию и Словакию.
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Напомним: Еврокомиссия инициировала подготовку помощи для бегущих из Украины украинцев. Согласно предложению, бегущие от войны смогут получить временное убежище в ЕС. Это означает, что они получают вид на жительство и будут иметь доступ к образованию и рынку труда.