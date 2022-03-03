Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество беженцев из Украины превысило 800 тысяч

Четверг, 3 марта 2022, 03:45

Более 835 тысяч беженцев покинули Украину с 24 февраля.

Источник: представительница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шаби Манту в Twitter, "Радио Свобода"

Детали: Как пишет "Радио Свобода", по оценкам, в Польшу прибыли около 500 тысяч украинцев, в Венгрию - более 100 тысяч, а несколько десятков тысяч отправились в Молдову, Румынию и Словакию.

Напомним: Еврокомиссия инициировала подготовку помощи для бегущих из Украины украинцев. Согласно предложению, бегущие от войны смогут получить временное убежище в ЕС. Это означает, что они получают вид на жительство и будут иметь доступ к образованию и рынку труда.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

powered by lun.ua
Главное сегодня

ГСЧС: враг обстрелял частные дома, убил десятки взрослых и детей в сутки

Украина и РФ согласовали эвакуацию шестью "зелеными" коридорами

картыИз Бучи и Ворзеля проводят первую эвакуацию

США перебрасывают в Польшу батареи Patriot

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

Мертвый "кусок металла на дне моря" – Нуланд о "Северном потоке-2"

Все новости...
Последние новости
11:40
видео"Три дня на захват Харькова": СБУ обнародовала показания пленного начальника взвода
11:37
Британский продавец детских товаров Mothercare приостанавливает деятельность в России
11:35
Банки в РФ начали открывать депозиты в юанях на фоне валютных ограничений Центробанка
11:29
Производитель поездов Alstom прекращает поставки в Россию
11:25
Минобороны просит людей и СМИ не сообщать о предоставлении Украине оружия
11:08
Ада Роговцева рассказала о волонтерстве у себя дома и новом умении ненавидеть
11:05
В Британии арестовали первый российский самолет по новым санкциям
11:03
Глава МВД о границе с Молдовой и "ПМР": разведка фиксирует подразделения, но без угроз
11:03
Падение рубля продолжается: курсы евро и доллара на Мосбирже обновили исторические рекорды
10:54
картыЭвакуация из Киевской области: адреса сбора жителей
Все новости...