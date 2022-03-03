Перед посольством России в Оттаве установили уличные таблички "Свободная Украина"

В столице Канады Оттаве установили сине-желтые таблички "Свободная Украина" на улице, где находится посольство России.

Источник: Укринформ

Детали: К символической акции солидарности присоединился мэр города Джим Уотсон.

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По его словам, город сделал такой символический шаг, "чтобы осудить действия российского правительства и проявить солидарность с народом Украины".

Хотя официально название улицы не изменилось, муниципальные службы прикрепили новые указатели рядом с имеющимися на том участке улицы, где находится российское дипучреждение.

Вместе с мэром участие в церемонии "переименования" приняли советник-посланник посольства Украины в Канаде Андрей Буквич и член горсовета от этого района Мэтью Флори.