Во время обстрелов в центре Харькова поврежден Свято-Успенский собор
Четверг, 3 марта 2022, 06:10
В центре Харькова при обстрелах российские захватчики повредили собор Успения Пресвятой Богородицы.
Источник: Харьковская епархия УПЦ
Дословно: "2 марта 2022 года в результате обстрелов поврежден собор в честь Успения Пресвятой Богородицы города Харькова".
"В результате обстрелов люди, находящиеся внутри собора, не пострадали".
Детали: Как отмечают в епархии, в результате обстрелов люди, находящиеся внутри собора, не пострадали.
Справка: Свято-Успенский собор — здание древнейшего православного храма Харькова, памятник архитектуры национального значения.
Собор основан в середине XVII века, а современное здание построено в 1771-1777 годах.
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