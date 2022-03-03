Во время обстрелов в центре Харькова поврежден Свято-Успенский собор

В центре Харькова при обстрелах российские захватчики повредили собор Успения Пресвятой Богородицы.

Источник: Харьковская епархия УПЦ

Дословно: "2 марта 2022 года в результате обстрелов поврежден собор в честь Успения Пресвятой Богородицы города Харькова".

"В результате обстрелов люди, находящиеся внутри собора, не пострадали".

Детали: Как отмечают в епархии, в результате обстрелов люди, находящиеся внутри собора, не пострадали.

Справка: Свято-Успенский собор — здание древнейшего православного храма Харькова, памятник архитектуры национального значения.

Собор основан в середине XVII века, а современное здание построено в 1771-1777 годах.