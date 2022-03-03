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Канада объявила санкции против чиновников из "Роснефти" и "Газпрома"

Четверг, 3 марта 2022, 03:50
Канада объявила санкции против чиновников из Роснефти и Газпрома
ФОТО: GETTY

Канада объявила о новых санкциях против РФ - они нацелены на 10 ключевых лиц из компаний "Роснефть" и "Газпром".

Источник: МИД Канады, канадский министр иностранных дел Мелани Жоли

Детали: Отмечается, что "эти меры призваны повлиять на руководство России, чтобы оно прекратило нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Ожидается, что санкции вступят в силу "в ближайшие дни".

Прямая речь Мелани Жоли: "На каждый акт агрессии руководства России мы будем и дальше отвечать мерами, направленными на ослабление ее способности вести войну. Поскольку ужасные события в Украине продолжают разворачиваться на наших глазах, становится очевидно, что нужно сделать еще больше. Те, кто помогает и подстрекает российскую агрессию, будут привлечены к ответственности".

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