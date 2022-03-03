Канада объявила санкции против чиновников из "Роснефти" и "Газпрома"
Канада объявила о новых санкциях против РФ - они нацелены на 10 ключевых лиц из компаний "Роснефть" и "Газпром".
Источник: МИД Канады, канадский министр иностранных дел Мелани Жоли
Детали: Отмечается, что "эти меры призваны повлиять на руководство России, чтобы оно прекратило нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины".
Ожидается, что санкции вступят в силу "в ближайшие дни".
Прямая речь Мелани Жоли: "На каждый акт агрессии руководства России мы будем и дальше отвечать мерами, направленными на ослабление ее способности вести войну. Поскольку ужасные события в Украине продолжают разворачиваться на наших глазах, становится очевидно, что нужно сделать еще больше. Те, кто помогает и подстрекает российскую агрессию, будут привлечены к ответственности".
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