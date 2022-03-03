В Германии рассматривают дополнительные поставки оружия Украине

Немецкий Бундесвер рассматривает возможность поставки в Украине дополнительного вооружения из собственных запасов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Украинские вооруженные силы направили в НАТО очень длинный список – от медицинских материалов до боеприпасов до транспортных средств", – сказал генеральный инспектор Бундесвера Эберард Цорн.

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"Посмотрим, что мы можем еще предоставить" - добавил он.

Цорн отметил важность военной поддержки Украины. "Все западные партнеры поставляют оружие, технику и боеприпасы. Это очень много вместе. Если цели достигнет хотя бы половина зенитного оружия, это может изменить игру" - сказал он.

По словам генерального инспектора, Германия также могла бы опрокинуть дополнительные силы на восточный фланг НАТО, развернув примерно от 150 до 200 дополнительных морских пехотинцев.

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Как сообщалось, в Украину прибыло оружие из Германии – 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет типа "Стингер".