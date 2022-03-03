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Дуда: Польша не намерена участвовать в войне

"Европейская правда"Четверг, 3 марта 2022, 08:07

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не намерена вступать в войну РФ против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

"Хочу очень ясно подчеркнуть: Польша не собирается участвовать в войне. Я прошу, чтобы подобных опасений не было и прошу не слушать информацию о том, что мы где-то там готовимся, что хотим участвовать в войне, что в этот момент отправляем польских солдат или что Польша посылает свое боевое оружие на войну" - сказал Дуда.

По его словам, он верит в то, что польским солдатам воевать не придется.

"Конечно, если нужно будет защищать нашу страну, то будем ее защищать, но ничего не указывает на то, что мы можем подвергнуться нападению" - заявил польский президент.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие НАТО в войне, которую РФ ведет против Украины.

Напомним, экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.

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Темы: ПольшаУкраинавойна
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